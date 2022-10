DJ MARKET TALK: Carrefour confortável após 3T forte

(DJ Bolsa)-- A Carrefour parece bem posicionada nos seus principais mercados e bem protegida contra o aumento da inflação, dizem analistas do Jefferies após os números do 3T da retalhista francesa. As vendas comparáveis subiram 11%, com forte crescimento em França e América Latina, o que levou a Carrefour a elevar o alvo do cash flow do total do ano para confortavelmente acima de EUR1 mil milhões. "O aumento da inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.