DJ MARKET TALK: Carrefour conseguiu um negócio favorável com venda de joint venture

(DJ Bolsa)-- A Carrefour assegurou um negócio favorável com a venda da joint venture em Taiwan e é possível um recompra significativa, dizem analistas do Jefferies numa nota. A empresa disse no final de terça-feira que chegou a acordo para vender a sua participação de 60% na Carrefour Taiwan à parceira Uni-President, por um enterprise value de EUR2 mil milhões. A venda vai permitir que a Carrefour se concentre nos mercados ...

