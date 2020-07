DJ MARKET TALK: Carrefour deve registar queda das vendas no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A Carrefour deve reportar uma queda das vendas quando divulgar os resultados do segundo trimestre na terça-feira. A retalhista alimentar francesa deve registar vendas de EUR18,45 mil milhões neste período, de acordo com um consenso de cinco analistas para a FactSet. Isto compara com os EUR20,81 mil milhões do período homólogo. No último trimestre, a empresa confirmou as metas do plano 'Carrefour 2022', que inclui um programa de corte ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

