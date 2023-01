DJ MARKET TALK: Carrefour deve registar um crescimento sólido das vendas

(DJ Bolsa)-- A Carrefour deve registar um crescimento sólido das vendas no último trimestre do ano, disseram analistas da Jefferies antes do update de vendas da retalhista francesa no próximo mês. As vendas no 4T devem ter crescido cerca de 15% a câmbio constante, acima dos 12% do trimestre anterior, segundo estimativas da Jefferies. Maior suporte inflacionista e subida da quota de mercado em França, Espanha e Brasil serão os motores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.