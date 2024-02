DJ MARKET TALK: Carteira de crédito do NatWest continua em bom nível

(DJ Bolsa)-- A carteira de crédito pessoal e empresarial do NatWest Group mantém um bom nível, "sem quaisquer sinais materiais de stress", refere o diretor de financeiras da CreditSights, Simon Adamson, numa nota. A exposição do banco a setores como o imobiliário comercial, assim como ao retalho e lazer, que estão em risco de ser penalizados por uma recessão, parece moderada, diz Adamson. A CreditSights tem uma recomendaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.