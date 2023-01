DJ MARKET TALK: Carteira de encomendas da Renault é forte catalisador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Renault deverá ser capaz de atravessar a fragilidade económica no segundo semestre, já que a robustez inesperada da carteira de encomendas europeia será um catalisador favorável para a empresa francesa, escreveram analistas da Bernstein numa nota enviadas aos clientes. A Bernstein reviu em alta a recomendação da Renault para outperform face a marketperform. "A Renault não está isenta de riscos, mas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.