DJ MARKET TALK: Casa Branca espera que pressões inflacionistas sejam temporárias

(DJ Bolsa)--A Casa Branca está a analisar com atenção dos sinais de inflação mais elevada, mas espera que os preços mais elevados devido aos contratempos nas cadeias de fornecimento sejam temporários, disse Heather Boushey, membro do Council of Economic Advisers do Presidente dos EUA, durante um evento do The Wall Street Journal. Os preços pelas commodities desde madeira a cobre atingiram recordes recentemente, enquanto a soja,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone