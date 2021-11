DJ MARKET TALK: Casa Branca procura combater inflação, problemas de abastecimento

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, quer mostrar ao público que está a tomar medidas para responder aos problemas das cadeias de fornecimento e à inflação mais elevada em três décadas. Isto surge num momento de crescente ansiedade entre alguns conselheiros acerca das consequências políticas nas eleições intercalares de 2022. Biden ordenou aos principais conselheiros económicos que se concentrem ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone