DJ MARKET TALK: Cash flow da Eni deve levar a mais retorno aos acionistas

(DJ Bolsa)-- O cash flow operacional da Eni deve superar as expectativas e levar a dividendos mais elevados e mais recompras de ações, dizem analistas do Credit Suisse, iniciando a cobertura da ação com recomendação de outperform e preço-alvo de EUR20. O cash flow operacional da empresa italiana deve ser de EUR71 mil milhões no período 2022-25, segundo os analistas, 9% acima das projeções da Eni, graças ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.