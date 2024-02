DJ MARKET TALK: Cash flow da Glencore pode superar estimativas do mercado

(DJ Bolsa)--A Glencore pode gerar um free cash flow maior do que o mercado prevê devido à libertação do working capital, escrevem analistas do RBC Capital Markets. Os analistas antecipam uma entrada de pelo menos $2,3 mil milhões no segundo semestre de 2023 face a uma libertação progressiva do working capital de $19 mil milhões da mineradora suíça devido aos preços mais baixos do gás e do carvão, com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.