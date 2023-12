DJ MARKET TALK: Caso de investimento no rendimento fixo é o mais forte em anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O caso de investimento para os ativos de rendimento fixo é o mais forte dos últimos anos, diz Tony Wong, corresponsável de investimento da Invesco, num outlook para 2024. O potencial pico das taxas de juro está a "dar uma oportunidade para registar um retorno mais elevado para os próximos anos", diz. A caminho de 2024, o consenso de mercado é de uma forma geral que as taxas alcançaram um pico, "o que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.