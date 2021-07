DJ MARKET TALK: Casos de Covid-19 levam a cautela dos consumidores britânicos

(DJ Bolsa)-- Apesar de o consumo do Reino Unido dever continuar forte, a sondagem de consumo do Bank of America encontrou alguns riscos para essa previsão, assim como receios sobre as potenciais perdas de emprego, numa altura em que os planos de apoio ao emprego do governo são retirados, refere o banco. "Estamos atentos a quaisquer sinais de que os casos acentuados de Covid-19 possam levar a uma cautela extra para o consumidor." A sondagem continua ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone