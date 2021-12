DJ MARKET TALK: Casos de Covid-19 sobem rápido na UE

(DJ Bolsa)-- O número de casos de Covid-19 na União Europeia aumentou drasticamente nos últimos sete dias, chegando a 835 casos confirmados por milhão de pessoas, de acordo com Our World in Data, um projeto da Universidade de Oxford. As infeções estão a subir rapidamente em França, Espanha e Itália, à medida que a variante mais contagiosa Ómicron se espalha, enquanto os casos na Alemanha estão a diminuir.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

