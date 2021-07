DJ MARKET TALK: Catalisador mais importante da IAG é EUA

(DJ Bolsa)--Os resultados do segundo trimestre do International Consolidated Airlines Group ficaram em linha com o consenso, disse a Bernstein. A proprietária da British Airways contou com uma capacidade no segundo trimestre de apenas 22% dos níveis de 2019 e pretende aumentar essa para cerca de 45% do nível de 2019 no terceiro trimestre, assim que as restrições sobre as viagens aéreas começarem a diminuir, disse a Bernstein. "... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone