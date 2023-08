DJ MARKET TALK: Caterpillar vê robustez do negócio no 2S de 2023

(DJ Bolsa)-- Como um resultado do forte crescimento do lucro e vendas do 2T da Caterpillar, o CEO Jim Umpleby diz que "2023 será melhor do que o antecipado". A empresa espera agora que as vendas e as margens operacionais ajustadas do segundo semestre sejam mais elevadas do que no 2S de 2022. (robert.tita@wsj.com; @bob_tita)

