DJ MARKET TALK: Cautela da Fed pode levar a outra pausa das subidas

(DJ Bolsa)-- Apesar de o gráfico de pontos da Reserva Federal dos EUA mostrar no médio prazo outra subida das taxas de juro este ano, a conferência de imprensa do presidente da Fed, Jerome Powell, mostrou uma convicção limitada nessa perspetiva, dizem os analistas do Deutsche Bank Research, numa nota. Os analistas acreditam que a Fed não vai aumentar as taxas muito mais. "Em vez disso, Powell enfatizou a capacidade de 'avanç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.