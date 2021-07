DJ MARKET TALK: Cautela da Nestlé sobre custos ofusca aumento das vendas

(DJ Bolsa)-- A Nestlé disse que as vendas orgânicas do primeiro semestre aumentaram 8,1%, o crescimento mais rápido de há anos, impulsionadas pela forte procura pelo café Nespresso, comida para animais de estimação e produtos de saúde. A empresa suíça também aumentou as projeções de vendas para o total do ano. No entanto, a cautela da empresa com o aumento de custos de transporte, commodities e embalamento ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone