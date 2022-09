DJ MARKET TALK: CBA vê risco de a Fed subir taxas 100pb na próxima semana

(DJ Bolsa)-- A inflação persistentemente elevada nos EUA levou o Commonwealth Bank of Australia a prever que a Reserva Federal dos EUA vai elevar as taxas de juro 75 pontos base na próxima semana, com risco de haver uma subida de 100 pontos base. Kristina Clifton, estratega de câmbio do CBA, diz numa nota que o banco espera depois subidas de 50pb em novembro e dezembro, levando as taxas de juro para o pico a 4,00%-4,25%. Há riscos de um pico ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

