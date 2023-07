DJ MARKET TALK: Cenário de duas subidas da Fed não é surpresa

(DJ Bolsa)-- Os mercados ainda resistem a descontar as duas subidas de taxas previstas no gráfico de pontos da Reserva Federal dos EUA em junho e dos comentários subsequentes dos responsáveis, mas "o desconto tem-se dirigido para o que a Fed tem estado a dizer", diz Giles Coghlan, da HYCM, ao The Wall Street Journal. "Por isso não vejo o cenário de duas subidas como uma grande surpresa." Coghlan diz que as apostas do mercado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.