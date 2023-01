DJ MARKET TALK: Cenário do consumidor britânico deve melhorar com forte emprego

(DJ Bolsa)-- As projeções de cash flow dos agregados do Reino Unido estão a dar sinais de melhoria em 2023 favorecidas pelo cenário robusto do emprego, preços de energia e de combustíveis mais baixos, dizem os analistas do RBC Capital Markets, numa nota. O cenário do consumidor deve melhorar no final de 2023, esperando-se que os preços da energia caiam a partir da primavera, o que deve refletir-se nas despesas dos consumidores e resultados das retalhistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.