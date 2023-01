DJ MARKET TALK: Cenário do consumo britânico parece difícil mas emprego suporta

(DJ Bolsa)-- O cenário de consumo do Reino Unido deve ser difícil no primeiro semestre de 2023 devido às contrariedades já conhecidas, referem analistas da Shore Capital numa nota. Contudo, o mercado de emprego do Reino Unido deve continuar resiliente ao longo do ano, com o desemprego a alcançar 4,5%-5%, refere a Shore. "A proposta de aumento de 10% no salário mínimo nacional em 2023 deve ser suficiente para colocar o crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.