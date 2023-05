DJ MARKET TALK: Cenário do retalho do Reino Unido está a melhorar

(DJ Bolsa)-- O aumento acima do esperado dos volumes de vendas a retalho do Reino Unido em abril não retira o espetro de as taxas de juro mais elevadas pesarem em breve no consumo, diz Ashley Webb, economista da Capital Economics para o Reino Unido, numa nota. O aumento de 0,5% pode ter-se devido ao tempo mais ameno de abril em comparação com o registado em março, bem como um aumento dos rendimentos familiares após uma subida das pensõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.