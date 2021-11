DJ MARKET TALK: Cenário económico favorece posição underweight nas obrigações

(DJ Bolsa)-- O cenário económico implica uma posição underweight nas obrigações soberanas para a UBS Asset Management, que se foca em áreas mais cíclicas do mercado de ações globais, diz. "O mercado de taxas já descontou subidas das taxas de juro dos bancos centrais mais antecipadas, mas continua pessimista sobre quanto é que os bancos centrais vão conseguir restringir neste ciclo", dizem ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

