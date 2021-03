DJ MARKET TALK: CEO da Chevron alerta que mercados petrolíferos podem ser voláteis

(DJ Bolsa)-- O CEO da Chevron, Mike Wirth, mostrou cautela face aos preços mais elevados do petróleo em meses, dizendo que embora o mercado tenha recuperado, ainda não está totalmente equilibrado. Wirth diz que há vários milhões de barris de procura de petróleo que ainda não regressaram. "Há certamente a perspetiva de volatilidade e surpresas à nossa frente", diz Wirth. (christopher.matthews@wsj.com;... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

