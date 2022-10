DJ MARKET TALK: CEO da Exxon recusa propostas do governo dos EUA para energia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O CEO da Exxon Mobil, Darren Woods, diz que as opções que os responsáveis políticos dos EUA estão a considerar para reduzir os preços da energia, incluindo restrições sobre a exportação de combustíveis e um imposto sobre os lucros extraordinários, podem abrandar a indústria petrolífera. Em resposta a uma pergunta numa conference call sobre os riscos vindos das ideias da administraç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.