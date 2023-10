DJ MARKET TALK: CEO do CaixaBank apoia investimento de sauditas na Telefónica

(DJ Bolsa)-- O CaixaBank, um dos maiores acionistas da Telefónica, vê favoravelmente a compra pela Saudi Telecom Co. de uma participação minoritária na Telecom espanhola, diz o CEO do banco, Gonzalo Gortázar, num evento. A operação da STC gerou ruído em Espanha porque surgiu como uma surpresa, mas a entrada de capital de um player internacional do setor que vê uma boa oportunidade financeira deve ser vista como positiva,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.