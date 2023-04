DJ MARKET TALK: CEO do JPMorgan diz que crise bancária "ainda não acabou"

(DJ Bolsa)-- O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, disse que "a atual crise ainda não acabou, e mesmo quando ficar para trás, vai haver repercussões nos próximos anos". Na carta anual aos acionistas do banco, Dimon disse que os recentes colapsos do Silicon Valley Bank e do Credit Suisse e a tensão relacionada no setor bancário sublinham que cumprir simplesmente os requisitos da regulação não é suficiente. O responsá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.