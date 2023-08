DJ MARKET TALK: Chegou a altura de aumentar alocações em rendimento fixo

(DJ Bolsa)-- Visto que os bancos centrais estão perto do pico dos seus ciclos de aumentos das taxas de juro, os investidores em rendimento fixo devem considerar aumentar as alocações, diz Gautam Khanna, da Insight Investment. "Esta é talvez a melhor oportunidade para investir em rendimento fixo dos últimos 15 anos", diz numa nota. Os investidores passaram mais de uma década a desejar que conseguissem um nível de rendimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.