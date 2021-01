DJ MARKET TALK: Chevron não exclui aumento de dividendo

(DJ Bolsa)-- O CEO da Chevron, Mike Wirth, não excluiu um aumento de dividendos em 2021 numa chamada com investidores, depois de a empresa ter mantido o dividendo esta semana. O responsável refere que os mercados de petróleo continuam a ser pressionados pela pandemia, criando incerteza financeira, mas acrescenta que a empresa continua comprometida com o dividendo. Algumas das rivais da Chevron cortaram os pagamentos de dividendos no ano passado. "... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

