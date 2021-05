DJ MARKET TALK: Chevron vai continuar a aumentar dividendo

(DJ Bolsa)--Os dividendos da Chevron continuam a ser a principal prioridade financeira, de acordo com o CFO Pierre Breber. Breber disse que o aumento médio dos dividendos da empresa de 6% nos últimos dois anos compete com a média do S&P 500 e que a Chevron tem a capacidade de continuar a aumentar os dividendos no futuro. (christopher.matthews@wsj.com; @cmatthews9)

