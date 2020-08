DJ MARKET TALK: Chevron vê preços do petróleo em baixa durante mais tempo

(DJ Bolsa)--A Chevron pensa que os mercado energéticos podem ter atingido um fundo em abril, mas diz que o outlook futuro é incerto. Pierre Breber, CFO da Chevron, diz que como resultado a empresa vai continuar a ser "rigorosa" na forma como faz a alocação do capital. "Estamos a planear para preços baixos durante mais tempo, é um ambiente muito incerto", diz Breber. (christopher.matthews@wsj.com; @cmatthews9)

