DJ MARKET TALK: China atinge alvo do PIB de 2023 mas 2024 parece mais negro

(DJ Bolsa)--A China atingiu a meta de crescimento para 2023, mas 2024 pode ser outra história, escrevem analistas do Citi. Os analistas preveem que os responsáveis políticos mantenham um alvo de crescimento do PIB de cerca de 5,0% e implementem políticas orçamentais e "quase-orçamentais" para estabilizar a economia, mas preveem um crescimento de 4,6% no novo ano, dada uma série de desafios persistentes. "Pode haver ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.