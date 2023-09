DJ MARKET TALK: China continua a enfrentar contratempos apesar de dados otimistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os economistas do Nomura alertam para os potenciais contratempos económicos que a economia chinesa enfrenta apesar dos dados otimistas para agosto. O crescimento das vendas a retalho tem sido suportado pelos preços mais elevados da energia e pela procura acumulada por viagens de verão, que têm começado a fragilizar-se, dizem. Entretanto, a contração das exportações e investimento imobiliário deve continuar ...