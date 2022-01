DJ MARKET TALK: China deve aliviar mais a política monetária - Citi

(DJ Bolsa)-- A China deve aliviar ainda mais a política monetária perante a significativa desaceleração do setor imobiliário, disseram economistas do Citigroup. Embora prevejam que o banco central da China reduza a taxa de empréstimos a um e cinco anos no final deste mês, também antecipam cortes de 25 pontos base nas taxas de juro e um corte de 50 pontos base do rácio de reservas obrigatórias dos bancos posteriormente.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

