DJ MARKET TALK: China deve aplicar mais estímulos no segundo semestre - Barclays

(DJ Bolsa)-- Os dados do crédito de junho da China ultrapassaram as expectativas de mercado por larga margem, impulsionados sobretudo pelos empréstimos de longo prazo, dizem economistas do Barclays numa nota. Embora as vendas de imobiliário da China continuem fracas, com mais cidades de segunda e terceira linha a começarem a reduzir os rácios de entradas para compradores de casas, devem ser concedidos mais empréstimos, diz o Barclays....