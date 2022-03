DJ MARKET TALK: China deve apoiar mais política verde

(DJ Bolsa)-- A China deve começar a fomentar a transição para uma economia mais verde através da emissão de obrigações verdes, diz a HSBC Global Research antes do arranque do Congresso Nacional Popular deste ano. A Agência Internacional de Energia, ou AIE, estima que China precisa de investir pelo menos CNY5 biliões por ano para alcançar a meta da neutralidade de carbono até 2060, ou um total acima de CNY200 ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

