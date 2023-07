DJ MARKET TALK: China deve avançar com mais apoio político no segundo semestre

(DJ Bolsa)-- A China deve avançar com mais apoio político no segundo semestre, depois de os dados do crescimento do PIB do segundo trimestre terem ficado aquém das expectativas, dizem os analistas do Barclays, numa nota. Em particular, os analistas reconhecem que Beijing deve acelerar os investimentos em infraestrutura estatal, especialmente nas áreas de investimento em infraestruturas verde e digital, como centros de dados e projetos de energia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.