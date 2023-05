DJ MARKET TALK: China deve cortar RRR em 25pb em junho

(DJ Bolsa)-- A China deve cortar o rácio de reservas, ou RRR, em 25 pontos base em junho, e é improvável um estímulo de crédito e monetário significativo tendo em conta que a eliminação do risco continua a ser uma das prioridades de topo do banco central, dizem economistas do Goldman Sachs, numa nota de research. O PBOC manteve a postura pró-crescimento, embora tenha reconhecido múltiplos contratempos, dizem os economistas,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.