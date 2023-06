DJ MARKET TALK: China deve crescer 5,7% em 2023 graças ao consumo

(DJ Bolsa)-- A economia da China deve crescer 5,7% em 2023, liderada sobretudo pelo consumo e não pelo investimento, diz Robin Xing, economista-chefe do Morgan Stanley para a China, numa nota. Isto compara com alvo de Beijing de "cerca de 5%". O consumo dos serviços pela classe média e alta tem alimentado a recuperação do consumo, mas o banco de investimento espera que os ganhos dos salários e do emprego liderem a próxima ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.