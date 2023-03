DJ MARKET TALK: China deve definir alvo de crescimento do PIB de 2023 de 5,5% ou mais

(DJ Bolsa)-- A liderança da China deve anunciar o alvo do PIB de 2023 de 5,5% ou acima, ligeiramente mais elevado do que o consenso do mercado, diz Zhaopeng Xing, estratega sénior do ANZ para a China, numa nota de research. Alguns analistas estão pessimistas, tendo em conta que os motores de crescimento convencionais da China -- exportações e imobiliário -- estão a perder ímpeto, diz o ANZ. Contudo, o ANZ está mais otimista ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.