DJ MARKET TALK: China deve destacar apoio ao crescimento em 2023

(DJ Bolsa)-- A esperada conferência económica laboral da China em meados de dezembro deve destacar mais auxílio ao crescimento económico bem como ao setor imobiliário, dizem os economistas do UBS num relatório aos clientes, acrescentando que as áreas que não devem ser destacadas são os efeitos da Ómicron, tendo em conta que leva a resultados mais ligeiros face a outras variantes da Covid, e por isso permite um afastamento ...