DJ MARKET TALK: China deve recuperar do fundo cíclico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os próximos meses continuam a ser uma janela crucial para mais medidas políticas depois de os dados de agosto da China terem mostrado algumas melhorias, dizem economistas do Citi numa nota. Os economistas estão atentos às promessas de mais operações de concessão de crédito, resolução de dívida local, desenvolvimento de zonas rurais mais antigas e medidas de alívio para o imobiliário em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.