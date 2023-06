DJ MARKET TALK: China deve reforçar flexibilização no segundo semestre

(DJ Bolsa)-- É provável que a China implemente mais medidas de flexibilização no 2S, incluindo um corte de 10 pontos base das taxas de juro, um corte no rácio de reserva dos bancos, mais emissões de obrigações e suporte ao mercado imobiliário, disseram economistas do Goldman Sachs numa nota de research. No entanto, é improvável que a escala do estímulo corresponda aos ciclos de 2008-2009, 2015-2016 e 2020,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.