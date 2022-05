DJ MARKET TALK: China deve ter abrandado em abril devido aos confinamentos

(DJ Bolsa)-- A atividade económica da China deve ter abrandado mais em abril, de acordo com uma sondagem do The Wall Street Journal junto de economistas, uma vez que as autoridades reforçaram as restrições para conter a propagação da Covid-19. As vendas a retalho terão caído 5,4% em termos homólogos em abril, mais do que os 3,5% de março. O crescimento da produção industrial deve ter abrandado para 1,0% ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

