DJ MARKET TALK: China devia apostar em mais medidas orçamentais - UBS

(DJ Bolsa)-- A China deve aumentar o apoio orçamental e manter a política monetária acomodatícia para compensar o travão que o mercado imobiliário e a fraca procura externa estão a exercer, diz a economista do UBS Tao Wang numa nota. Os estímulos orçamentais de curto prazo mais impactantes seriam subsídios significativos aos salários e consumo, bem como investimentos em infraestruturas, diz Wang. Contudo, Wang ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.