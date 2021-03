DJ MARKET TALK: China não definiu alvo de crescimento do PIB a cinco anos

(DJ Bolsa)-- A China ainda não definiu um alvo de crescimento do PIB no 14º plano quinquenal, que cobre o período de 2021 a 2025, devido à incerteza elevada do ambiente externo, disse Hu Zucai, vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Nacional e Reformas da China, numa nota informativa esta segunda-feira. Não ter um alvo definido é favorável para enfrentar todos os tipos de riscos e deixa espaço para lidar com a ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

