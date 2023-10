DJ MARKET TALK: China não deve aumentar alvo de deficit orçamental - GS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A China pode apresentar mais medidas de alívio orçamental nos próximos meses mas é improvável que aumente o alvo de deficit orçamental, referem analistas do Goldman Sachs numa nota de research. Referindo-se a uma notícia de que a China está a considerar medidas adicionais de estímulo, incluindo a emissão de pelo menos CNY1 bilião de dívida soberana adicional, o GS refere que a emissão parece ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.