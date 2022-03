DJ MARKET TALK: China pode cortar meta do rácio deficit-PIB para 2,8% -Nomura

(DJ Bolsa)-- A China pode cortar o alvo do rácio do deficit orçamental-produto interno bruto para 2,8% em 2022, face a 3,2% em 2021, diz o Nomura. Contudo, nota que o alvo oficial tem implicações limitadas para a real postura orçamental do país, uma vez que "o governo chinês usa uma variedade de métodos para financiar a despesa, incluindo os mecanismos de crédito do banco central, outros bancos e grandes empresas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

