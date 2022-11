DJ MARKET TALK: China pode cortar rácio de reservas, taxas de juro - Citi

(DJ Bolsa)-- Tornou-se mais provável que a China corte os requisitos de reservas dos bancos e as taxas de juro, depois de os dados do crédito terem ficado abaixo do esperado em outubro, dizem economistas do Citigroup. A procura fraca por empréstimos bancários no mês passado deveu-se sobretudo à pouca procura por crédito à habitação, diz o banco de investimento numa nota. (singaporeeditors@dowjones.com)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...