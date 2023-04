DJ MARKET TALK: China pode crescer entre 5,5%-6% em 2023

(DJ Bolsa)-- O crescimento do PIB da China no segundo trimestre pode atingir os 8% devido à base de comparação baixa do ano passado, enquanto o crescimento anual pode exceder a meta de "cerca de 5%" de Beijing para entre 5,5% e 6%, disseram Larry Hu e Yuxiao Zhang, economistas do Macquarie. "A China está na fase inicial de uma recuperação cíclica", disseram os economistas, acrescentando que os dados econó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.